Росія за останню добу, 3 жовтня, втратила у війні проти України ще 44 танки. Це рекордна кількість знищених російських танків впродовж доби, починаючи з 27 лютого, коли бійцям ЗСУ вдалось підбити 50 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Оперативного командування «Південь» 31 танк від загальної кількості було знищено саме на південному напрямку. Радник Офісу президента Олексій Арестович уточнив, що українські військові потужно вдарили по двох понтонних мостах в районі Дар'ївки Херсонської області у той момент, коли по них переправлялася російська танкова рота.

Також за минулу добу ворог втратив 370 військових, 27 бойових броньованих машин 2 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 літак і 2 безпілотники. Великих втрат ворог зазнав також на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

Наразі противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення.