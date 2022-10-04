Українські бійці в одному із звільнених селищ на Херсонщині

Українські сили оборони звільнили від російських загарбників 1534 населені пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у вівторок, 4 жовтня.

«Де ворога вигнали, – тривають заходи з деокупації. Вже деокуповано 1534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади. Станом на сьогодні, на деокупованих територіях, організовано обласними військовими адміністрацій 1 445 гуманітарних штабів», – розповів Тимошенко на брифінгу.

Він також додав, що вже понад 500 населених пунктів розміновано, Національна поліція відновила свою роботу у 1200 населених пунктах, а органи місцевого самоврядування запрацювали у 1508 населених пунктах.

За даними ОП, на деокупованих територіях відновили роботу 933 медичних заклади. Заклади освіти відновили роботу у 981 населеному пункті. Послуги соціального захисту громадяни отримують у понад 1000 населених пунктах. Фінансовими послугами забезпечено 922 населені пункти.