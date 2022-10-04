Президент України Володимир Зеленський

На Херсонщині звільнені від окупантів та стабілізовані 8 населених пунктів, а українська армія здійснює на півдні країни швидке і потужне посування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення у вівторок, 4 жовтня.

За його словами, ЗСУ успішно просуваються у Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

«Українська армія здійснює на півдні нашої країни досить швидкий та потужний рух у рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень», – сказав він.

Президент нагадав, що лише на Херсонщині було звільнено від окупантів:

Любимівку;

Хрещенівку;

Золоту Балку;

Біляївку;

Українку;

Велику та Малу Олександрівки;

Давидів Брід.

«І це ще далеко не повний список. Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі», – зазначив він.