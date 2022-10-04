Президент України розповів про успіхи ЗСУ на фронті
На Херсонщині звільнені від окупантів та стабілізовані 8 населених пунктів, а українська армія здійснює на півдні країни швидке і потужне посування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення у вівторок, 4 жовтня.
За його словами, ЗСУ успішно просуваються у Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.
«Українська армія здійснює на півдні нашої країни досить швидкий та потужний рух у рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень», – сказав він.
Президент нагадав, що лише на Херсонщині було звільнено від окупантів:
- Любимівку;
- Хрещенівку;
- Золоту Балку;
- Біляївку;
- Українку;
- Велику та Малу Олександрівки;
- Давидів Брід.
«І це ще далеко не повний список. Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі», – зазначив він.
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