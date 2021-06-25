Чоловіка взяли під варту без права внесення застави

У п’ятницю, 25 червня, Хмельницький міськрайонний суд взяв під варту 45-річного волинянина, який зґвалтував 12-річну дівчинку. Чоловік знаходитиметься під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, чоловіка затримали у понеділок, 21 червня. Про насильство над 12-річною дівчинкою повідомила її мама. «Зловмисник підстеріг дитину посеред дня неподалік її будинку, і, застосувавши фізичну силу, зґвалтував», – йдеться у повідомленні поліції.

Кривдника затримали того ж дня. 25 червня Хмельницький міськрайонний суд постановив взяти підозрюваного під варту без права внесення застави. Слідчі оголосили чоловіку підозру за ч.4 статті 152 («зґвалтування»). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відомо, що раніше чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за вчинення злочинів майнового характеру.