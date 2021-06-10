Здолбунівський районний суд Рівненської області засудив до довічного ув’язнення 32-річного жителя Острога за зґвалтування своєї 10-річної пасербиці. Його засудили за трьома статтями Кримінального кодексу України, повідомила в четвер, 10 червня, Рівненська обласна прокуратура.

«Чоловік вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це на відео. Дівчинка мовчала, боячись розповсюджень відеозаписів, які у червні минулого року випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції. Слідство встановило 4 епізоди насильства над дівчинкою», – сказано в повідомленні.

Судді повністю підтримали позицію прокуратури і призначили вітчиму покарання – довічне позбавлення волі. Крім того задоволено також і цивільний позов потерпілої на загальну суму 200 тис. грн.

Його судили за такими статтями ККУ:

розбещення неповнолітніх родичем або членом сім’ї;

сексуальне насильство щодо особи, якій не виповнилося 14 років, вчинене повторно членом сім’ї або родичем;

зґвалтування особи, з якою винний перебуває у близьких відносинах.

При цьому в прокуратурі наголосили, що вирок законної сили ще не набрав. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.