У Кам'янець-Подільському районі інспектори викрили браконьєра

У суботу, 10 серпня, правоохоронці виявили на річці Дністер поблизу села Колодіївка Кам'янець-Подільського району чоловіка на човні, який здійснював незаконний вилов риби. Суму збитків від його дій оцінюють у понад 602 тис. грн. Про це повідомили 12 серпня у рибоохоронному патрулі.

За даними інспекторів, порушник виловив двома сітками 52 кг риби. Зокрема, серед улову чоловіка були: 1 вирезуб причорноморський, який занесений до Червоної книги України, 38 рибців, 310 пліток, 8 судаків і 6 окунів.

«Сума збитку, завданого рибному господарству України, складає 602 586 грн», – зазначають у рибоохоронному патрулі.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала злочин і відкрила кримінальне провадження за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, точний розмір якого встановить суд.