Кам’янець-Подільський міськрайонний суд ухвалив рішення про стягнення з Артема Мельника 1,4 млн грн шкоди за незаконний вилов риби. Про це ZAXID.NET стало відомо з матеріалів судової справи від 11 червня.

За даними правоохоронців, злочин стався в обідню пору 6 грудня 2022 року на Дністровському водосховищі в смт Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району. Попри законодавчу заборону, обвинувачений закинув дві сітки з металевого човна у водойму, і витягнув 29 кг риби. Суму збитків від дій Артема Мельника екоінспектори оцінили у 1 402 555 грн.

Обвинувачений на судове засідання не прийшов.

Суддя Валентина Семенюк задовольнила позов прокурорів і зобов’язала Артема Мельника відшкодувати 1,4 млн грн шкоди, яку він заподіяв навколишньому середовищу внаслідок незаконного вилову риби. Обвинувачений має 30 днів для оскарження рішення.