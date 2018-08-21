На Хмельниччині голову РДА затримали на хабарі $30 тис.

СуспільствоАндрій Стець, 21 серпня3370

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У Хмельницькій області правоохоронці викрили у хабарництві голову Полонської районної державної адміністрації. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури.

Чиновник вимагав від представника одного з фермерських господарств 32900 доларів США за розпорядження про затвердження технічної документації земельних ділянок загальною площею 94 га для ведення сільського господарства строком на 10 років.

21 серпня під час отримання чергової частини в розмірі 15700 доларів США він був затриманий.

Також були вилучені речові докази.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких чиновнику буде повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Також готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, сьогодні на Львівщині поліція затримала групу митників, що брали хабарі за ввезення авто на єврономерах.

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