Начальник облуправління Держпраці на Донеччині попався на хабарі в ₴1 млн

СуспільствоАндрій Стець, 16 серпня3160

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Начальника Головного управління Державної служби з питань праці в Донецької області Володимира Шубіна 16 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1 млн грн. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

За версією слідства, керівник відомства вимагав гроші від директора одного з місцевих підприємств за зменшення суми накладеного штрафу і скасування подальших інспекційних відвідувань.

Чиновника затримали на гарячому під час отримання частини хабара в розмірі 500 тис. грн. Йому збираються пред'явити підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди) і обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Держслужба з питань праці - це орган, який об'єднав восени 2014 року функції Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці. З 2015 року його очолює Роман Чернега.

Нагадаємо, як повідомляв ZAXID.NET, львівського архітектора Олександра Стухляка оштрафували на ₴25,5 тис. за вимагання хабара від імені головного архітектора Львова Юліана Чаплінського

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