Хмельницький суд зобов'язав «Укрзалізницю» виплатити матері збитого потягом сина 150 тис. грн моральної компенсації. Хоч в діях машиніста потяга не виявили жодних порушень, суд все ж зобов'язав залізницю виплатити компенсацію.

Як йдеться у рішенні Хмельницького міськрайонного суду, нещасний випадок стався у липні 2018 року на коліях неподалік Хмельницького. 40-річний чоловік, якого збив поїзд, від важких травм помер у реанімації. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження, але згодом його закрили, бо у діях машиніста не виявили порушень.

Матір загиблого згодом подала позов до залізниці з вимогою заплатити їй моральну компенсацію, бо смерть сина стала для неї важким ударом. Про загиблого чоловіка відомо, що він був безробітний, зловживав алкоголем, із матір'ю не проживав.

Однак суддя Оксана Козак вирішила частково задовольнити позов. «Суд приходить до висновку, що заподіяна позивачці моральна шкода внаслідок загибелі [сина] підлягає відшкодуванню відповідачем АТ «Укрзалізниця», як власником джерела підвищеної небезпеки», – йдеться у рішенні. Відтак суд зобов'язав залізницю виплатити жінці 150 тис. грн моральної компенсації.

Рішення поки ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Раніше ZAXID.NET детально пояснював, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації.