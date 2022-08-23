Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження підлітків, повідомити правоохоронні органи

У селі Гориця Шепетівського району зникли двоє неповнолітніх братів. Старшому брату Віталію Лук'янчуку 16 років, а молодшому Михайлу – 14 років. Вони обоє три дні тому пішли з дому і досі не повернулись.

Про зникнення підлітків прес-служба Шепетівського райуправління поліції повідомила в вівторок, 23 серпня. Відомо, що хлопців востаннє бачили близько 15:00 у суботу, 20 серпня. Тоді вони пішли з дому у селі Гориця Берездівської громади і до сьогодні не повернулось. На зв'язок з рідними вони не виходять.

Прикмети дітей: були одягнені в спортивні штани темно-синього кольору та коричневі футболки з написом «Ми з України». Ріст – 170/175 см, худорлявої тілобудови, в обох є ластовиння на обличчях.

«При наявності будь-якої інформації про безвісно зниклих просимо негайно повідомити до Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області за мобільним телефоном 0384040076, 0686216389, 0971646214 або 102», – закликає поліція.