Поліцейські також перевіряють причетність до злочину працівників МСЕК

Співробітники Національної поліції та Служби безпеки України вилучили майже 8 млн грн у викритої на хабарі лікарки з Хмельниччини. За хабар у 3000-8000 доларів заступниця голови військово-лікарської комісії районного ТЦК виписувала фальшиві довідки для ухилянтів, повідомили в пресслужбі Нацполіції, Офісі генпрокурора в понеділок, 14 жовтня.

Слідчі встановили, що до корупційної схеми заступниця голови ВЛК, яка є лікарем-неврологом, також залучила фельдшера екстреної медичної допомоги. Спільники допомагали чоловікам мобілізаційного віку отримати групу інвалідності, що дає підстави уникнути призову.

«Фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла клієнтів на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. Надалі це ставало підставою для встановлення груп інвалідності», – розповіли в Офісі генпрокурора.

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили, що правоохоронці затримали фельдшера під час отримання хабаря 10 жовтня.

Під час проведення обшуків у підозрюваних вилучили 182 тис. доларів та 6500 євро, що становить майже 8 млн грн. Також правоохоронці знайшли чернетки із прізвищами клієнтів, діагнозами, сумами, медичними документами та інше.

Прокурори повідомили про підозру заступниці голови ВЛК районного ТЦК та лікарю підстанції екстреної медичної допомоги. Їх підозрюють у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі фельдшеру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо заступниці голови ВЛК – перебуває на розгляді в суді. Поліцейські перевіряють причетність до злочину працівників МСЕК, а також ухилянтів, які встигли скористатися послугами медиків.

До слова, 9 жовтня у Рівному правоохоронці викрили трьох працівниць агентства нерухомості, які за допомогою лікарів МСЕК продавали підроблені довідки про інвалідність. Злочинна група за допомогою 26 лікарів МСЕК Рівненщини отримала щонайменше 14 млн грн від ухилянтів.

Після цього, 11 жовтня, співробітники Управління СБУ в Рівненській області та представники обласної військової адміністрації оголосили офіційне застереження керівникам медико-соціальних експертних комісій (МСЕКів) області.