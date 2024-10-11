Керівникам МСЕКів Рівненської області оголосили офіційне застереження

У п’ятницю, 11 жовтня, співробітники Управління СБУ в Рівненській області та представники обласної військової адміністрації оголосили офіційне застереження керівникам медико-соціальних експертних комісій (МСЕКів) Рівненщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Керівникам МСЕКів Рівненщини сьогодні оголосили офіційне застереження… Стосується воно недопустимості вчинення протиправних дій керівниками медико-соціальних експертних комісій. А також наслідків і відповідальності за ці дії», – написав посадовець.

Олександр Коваль пояснив, що засідання відбулось на тлі нещодавнього викриття у Рівному масштабної схеми допомоги ухилянтам через МСЕК.

«Найменшої толерантності щодо подібних корупційних проявів з боку Рівненської ОВА не було, і не буде. Адже в умовах війни – це питання національної безпеки та оборони», – додав очільник Рівненщини.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 жовтня у Рівному викрили трьох працівниць агентства нерухомості, які за допомогою лікарів МСЕК продавали підроблені довідки про інвалідність. Злочинна група за допомогою 26 лікарів МСЕК Рівненщини отримала щонайменше 14 млн грн від ухилянтів.