На Хмельниччині рейсовий автобус з пасажирами злетів з мосту

Автобус злетів з мосту

У Шепетівці Хмельницької області сталася ДТП з приміським автобусом. У водія стався серцевий напад, він впав на кермо, внаслідок чого транспорт із пасажирами злетів з мосту на узбіччя.

Як пише Depo.Хмельницький, під час руху в 61-річного водія автобуса стався серцевий напад, він впав на кермо та виїхав на зустрічну смугу, збивши огорожу. Потім автобус із людьми впав з мосту на бік.

У салоні було з десяток пасажирів. За попередньої інформацією, постраждало двоє людей. Швидка госпіталізувала водія в місцеву лікарню.

Автобус підняли за допомогою крана.

Через те що транспорт збив електроопору, було пошкоджене вуличне освітлення та мережа Інтернет.