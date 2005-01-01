На Хмельниччині рейсовий автобус з пасажирами злетів з мосту

У Шепетівці Хмельницької області сталася ДТП з приміським автобусом. У водія стався серцевий напад, він впав на кермо, внаслідок чого транспорт із пасажирами злетів з мосту на узбіччя.
Як пише Depo.Хмельницький, під час руху в 61-річного водія автобуса стався серцевий напад, він впав на кермо та виїхав на зустрічну смугу, збивши огорожу. Потім автобус із людьми впав з мосту на бік.
У салоні було з десяток пасажирів. За попередньої інформацією, постраждало двоє людей. Швидка госпіталізувала водія в місцеву лікарню.
Автобус підняли за допомогою крана.
Через те що транспорт збив електроопору, було пошкоджене вуличне освітлення та мережа Інтернет.
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