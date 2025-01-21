Підозрюваний ловив рибу у недозволених місцях на річці Дністер

Головного держінспектора одного з відділів Управління Держрибагентства у Хмельницькій області викрили на незаконному вилові та продажі риби. Підозрюваний завдав державі збитків на близько 7 млн грн. Про це повідомила 21 січня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у липні 2024 року інспектор, зловживаючи своїм службовим становищем, ловив рибу у недозволених місцях на річці Дністер, а також на території природно-заповідного фонду.

«Підозрюваний разом із двома друзями з використанням рибальської сітки виловив близько 700 рибин. Третина з них – червонокнижний вирезуб причорноморський, решта – лящ, короп, судак та інші. Улов чоловік продавав», – зазначають у прокуратурі.

Своїми діями посадовець завдав державі близько 7 млн грн збитків.

За організацію і безпосереднє зайняття незаконним рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду, а також зловживання службовим становищем (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 364 КК України), інспектору загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.