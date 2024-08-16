У Волочиську внаслідок зіткнення двох легковиків загинули підлітки

На Хмельниччині суд виніс вирок 44-річному водію Honda CR-V, який вчинив смертельну ДТП у нетверезому стані. Чоловік врізався в інший легковик, внаслідок чого загинули двоє хлопців віком 14 та 15 років. За скоєне йому призначили дев’ять років позбавлення волі. Про це повідомили 16 серпня в поліції області.

Аварія у центрі міста Волочиськ сталася 23 жовтня 2020 року. Того вечора 44-річний місцевий житель, який керував автомобілем Honda CR-V у стані алкогольного сп’яніння, зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2101 під керуванням 28-річного мешканця Волочиського району.

«Внаслідок аварії водій ВАЗу отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований в травматологічне відділення місцевої лікарні. Двоє його неповнолітніх пасажирів важко травмувалися. Один із них, 15-річний першокурсник місцевого ліцею, від отриманих травм помер у приймальному відділенні районної лікарні того ж вечора, а 14-річний хлопчик помер 24 жовтня», – зазначають правоохоронці.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, водія Honda CR-V засудили до 9 років тюрми.