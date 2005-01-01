На Хмельниччині вирішили вивішувати червоно-чорний прапор у пам'ятні дні

«Говорити, хто більший патріот – насправді це таке дітвацтво…».

Прапор ОУН на вулиці у Хмельницькому

Хмельницька обласна рада вирішила вивішувати червоно-чорний прапор поруч із державним «у пам’ятні дні, пов’язані із визначними подіями та постатями національно-визвольної боротьби». Про це інформує прес-служба облради.

Згідно з повідомленням, за проект рішення проголосував 51 депутат із 57 зареєстрованих на засіданні.

Голова обласної ради Михайло Загородний доручив звернутися до Українського інституту національної пам’яті, щоб отримати «вичерпний перелік пам’ятних дат».

Крім цього, депутати вирішили звернутися до Верховної Ради України з пропозицією «прийняття рішення про визнання червоно-чорного прапора як бойового прапора національно-визвольної боротьби українського народу на законодавчому рівні».

В Україні низка районних, міських та обласних рад ухвалили рішення про вивішування поруч із синьо-жовтим прапором червоно-чорний у визначені дні.

Зокрема, 22 березня депутати Львівської міської ради проголосували за ухвалу, яка зобов'язує вивішувати червоно-чорний стяг біля державного 9 разів на рік, тобто, у дні, які стосуються визначних подій національно-визвольної боротьби та вшанування борців за незалежність України.