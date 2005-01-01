На Хмельниччині вирішили вивішувати червоно-чорний прапор у пам'ятні дні

Відповідне рішення ухвалила обласна рада

СуспільствоКатерина Чурилова, 27 березня1160

До теми

На Хмельниччині вирішили вивішувати червоно-чорний прапор у пам'ятні дні
фото ілюстративне
Прапор ОУН на вулиці у Хмельницькому

Хмельницька обласна рада вирішила вивішувати червоно-чорний прапор поруч із державним «у пам’ятні дні, пов’язані із визначними подіями та постатями національно-визвольної боротьби». Про це інформує прес-служба облради.

Згідно з повідомленням, за проект рішення проголосував 51 депутат із 57 зареєстрованих на засіданні.

Голова обласної ради Михайло Загородний доручив звернутися до Українського інституту національної пам’яті, щоб отримати «вичерпний перелік пам’ятних дат».

Крім цього, депутати вирішили звернутися до Верховної Ради України з пропозицією «прийняття рішення про визнання червоно-чорного прапора як бойового прапора національно-визвольної боротьби українського народу на законодавчому рівні».

В Україні низка районних, міських та обласних рад ухвалили рішення про вивішування поруч із синьо-жовтим прапором червоно-чорний у визначені дні.

Зокрема, 22 березня депутати Львівської міської ради проголосували за ухвалу, яка зобов'язує вивішувати червоно-чорний стяг біля державного 9 разів на рік, тобто, у дні, які стосуються визначних подій національно-визвольної боротьби та вшанування борців за незалежність України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«Говорити, хто більший патріот – насправді це таке дітвацтво…».
Голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міськраді Маркіян Лопачак в ефірі ZAXID.NET LIVE ZAXID.NET
ЛОР вимагає визнати персоною нон ґрата польського депутата, який потоптав червоно-чорний прапор ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук