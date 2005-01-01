Авторами ухвали про червоно-чорний прапор були керівники всіх депутатських фракцій

22 березня депутати Львівської міської ради проголосували за ухвалу, яка зобов'язує вивішувати червоно-чорний стяг біля державного 9 разів на рік, тобто, у дні, які стосуються визначних подій національно-визвольної боротьби та вшанування борців за незалежність України.

Щоби пришвидшити прийняття цього рішення, націоналісти навіть влаштували під стінами Ратуші пікет. До міської ради понад сотня представників націоналістичних організацій, партії «Свобода» та їхніх прихильників зійшлися ще за годину до сесії.

«Минулої сесії забракло три голоси, щоби ухвалити документ. Тому сьогодні ми вийшли, аби пікетувати міську раду і добитись того, щоби червоно-чорний прапор майорів на державних будівлях під час свят», – розповів начальник штабу «Національного корпусу Львівщини» Святослав Сірий.

Тим часом у сесійній залі питання про використання червоно-чорного прапора виносять на голосування першим.

«Ми також маємо велику повагу до прапора нашої визвольної боротьби. Я взагалі вважаю, що у нас сьогодні день єдності, коли ми всі за одне, і ніхто й ніколи не має права нас посварити», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

За ухвалу, авторами якої є голови всіх фракцій, проголосували 59 депутатів. Відтак червоно-чорний прапор перед будівлею міської ради та райадміністрацій вивішуватимуть 9 разів на рік.

«Наприклад, у четверту неділю травня, тоді якраз свято Героїв, також 14 червня, коли відзначаємо день народження Євгена Коновальця, 30 червня – проголошення Акту відновлення української держави, а також 14 жовтня у День захисника України, відповідно – Покрови», – каже керівник фракції «Свобода» Маркіян Лопачак.

Найближча дата, коли у місті майорітимуть червоно-чорні прапори, – 21 травня. Тоді Україна буде вшановувати жертв політичних репресій.