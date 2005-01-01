Львівська мерія та депутати досягли компромісу щодо використання червоно-чорного прапора

У Львівській міській раді досягли компромісу щодо використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу. Текст ухвали узгодили напередодні сесії ЛМР 21 березня під час засідання керівників фракцій, а сьогодні, 22 березня, за цю ухвалу проголосували 59 депутатів Львівської міськради.
Ухвалою сесії затвердили 9 пам’ятних дат в історії національно-визвольної боротьби українського народу, в які на флагштоках біля міської ради та біля районних адміністрацій міста поряд з національним прапором буде вивішуватись червоно-чорний. Також, відповідно до ухвали, затвердженої на минулій сесії, у визначені дні буде розміщена символіка, пов’язана з іншими визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті борців, зокрема, символіка Збройних Сил України, Пласту та інша.
У дні, коли сесія міської ради збігатиметься із визначеними датами, в сесійній залі також буде встановлено червоно-чорний прапор.
ПЕРЕЛІК
дат, пов’язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшанування пам’яті борців за незалежність України, у які поруч з Державним прапором України вивішується червоно-чорний прапор національно-визвольної боротьби українського народу на території м. Львова
|
№
|
Дата
|
Подія
|
1.
|
1 січня
|
День народження голови Проводу ОУН –
Степана Бандери
|
2.
|
3 лютого
|
Створення ОУН
|
3.
|
5 березня
|
Річниця з дня смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича
(з жалобою)
|
4.
|
21 травня
|
День пам’яті жертв політичних репресій
(з жалобою)
|
5.
|
Четверта неділя травня
|
Свято Героїв
|
6.
|
14 червня
|
День народження полковника Армії УНР, команданта УВО, першого голови Проводу ОУН Євгена Коновальця
|
7.
|
30 червня
|
Проголошення Акту відновлення Української держави, день народження генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА, голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича
|
8.
|
30 липня
|
Створення УВО
|
9.
|
14 жовтня
|
День захисника України, день створення УПА
Зазначимо, що мер Львова Андрій Садовий під час розгляду питання про червоно-чорний прапор заявив, що це унікальна ситуація, коли всі керівники депутатських фракцій у міськраді стали авторами проекту ухвали.
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