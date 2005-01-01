Львівська мерія та депутати досягли компромісу щодо використання червоно-чорного прапора

Вперше перед Львівською ратушею червоно-чорний стяг підняли 20 лютого у День вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні

У Львівській міській раді досягли компромісу щодо використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу. Текст ухвали узгодили напередодні сесії ЛМР 21 березня під час засідання керівників фракцій, а сьогодні, 22 березня, за цю ухвалу проголосували 59 депутатів Львівської міськради.

Ухвалою сесії затвердили 9 пам’ятних дат в історії національно-визвольної боротьби українського народу, в які на флагштоках біля міської ради та біля районних адміністрацій міста поряд з національним прапором буде вивішуватись червоно-чорний. Також, відповідно до ухвали, затвердженої на минулій сесії, у визначені дні буде розміщена символіка, пов’язана з іншими визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті борців, зокрема, символіка Збройних Сил України, Пласту та інша.

У дні, коли сесія міської ради збігатиметься із визначеними датами, в сесійній залі також буде встановлено червоно-чорний прапор.

ПЕРЕЛІК

дат, пов’язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшанування пам’яті борців за незалежність України, у які поруч з Державним прапором України вивішується червоно-чорний прапор національно-визвольної боротьби українського народу на території м. Львова

№ Дата Подія 1. 1 січня День народження голови Проводу ОУН – Степана Бандери 2. 3 лютого Створення ОУН 3. 5 березня Річниця з дня смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича (з жалобою) 4. 21 травня День пам’яті жертв політичних репресій (з жалобою) 5. Четверта неділя травня Свято Героїв 6. 14 червня День народження полковника Армії УНР, команданта УВО, першого голови Проводу ОУН Євгена Коновальця 7. 30 червня Проголошення Акту відновлення Української держави, день народження генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА, голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича 8. 30 липня Створення УВО 9. 14 жовтня День захисника України, день створення УПА

Зазначимо, що мер Львова Андрій Садовий під час розгляду питання про червоно-чорний прапор заявив, що це унікальна ситуація, коли всі керівники депутатських фракцій у міськраді стали авторами проекту ухвали.