На Хмельниччині під час повітряних тривог заборонили роботу сільськогосподарської техніки на полях. Обласна військова адміністрація зазначила, що аграрії не повинні заважати працювати військовим та відволікати їх звуком техніки.

Рішення було прийняте на Раді оборони області у вівторок, 23 травня, повідомив на брифінгу перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

«Прийнято рішення, щоб під час повітряної тривоги на території області призупиняти будь-яку роботу сільськогосподарської техніки на полях. Закликаємо з розумінням поставитися до вказаних змін, аби не заважати працювати нашим ЗСУ під час ворожих обстрілів та не відволікати звуком техніки», – зазначив Сергій Тюрін.

Додамо, що востаннє Хмельниччина зазнавала російських обстрілів 18 травня: тоді ворог влучив у об'єкт інфраструктури Хмельницького району.