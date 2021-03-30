У Богородчанах Івано-Франківської області згортають мобільний госпіталь для пацієнтів з коронавірусом, який працював на території місцевої районної лікарні.

Як розповів у вівторок, 30 березня, директор Богородчанської центральної лікарні Іван Коляджин у коментарі «Укрінформу», бригади, які згортають мобільний госпіталь, вже розпочали роботу.

За його словами, тиждень тому медики перевели до лікувального корпусу Богородчанської лікарні останнього пацієнта з мобільного госпіталю. Наразі у райлікарні є 250 ліжко-місць для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. На лікуванні перебувають 100 таких хворих.

«Хворі поступають з важким перебігом коронавірусної інфекції. Якщо навесні їх лікування тривало 10-12 днів, то тепер 18-25 днів», - зауважив Коляджин.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 лютого на території Богородчанської ЦРЛ рятувальники почали розгортати мобільний госпіталь для хворих на коронавірус. Польовий шпиталь на 120 місць розгорнули за два дні. 10 березня мобільний госпіталь прийняв першого пацієнта. У модулях госпіталю ДСНС кожне ліжко забезпечене кисневим концентратором, обладнання дозволяє контролювати сатурацію, пульс та артеріальний тиск кожного хворого.

Нагадаємо,, що з 26-лютого Івано-Франківська область перебуває у «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки.