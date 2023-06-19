На Каховській гідроелектростанції, яка розташована на окупованій росіянами частині Херсонської області, за дев’ять днів до її підриву сфотографували автомобіль із вибухівкою, повідомила агенція Associated Press.

Як йдеться в публікації, на фотографіях, які український дрон зробив 28 травня, видно припаркований на греблі автомобіль, усередині якого видно великі бочки, одна з яких, можливо, під'єднана до міни, кабель ішов до берега річки, який контролюють російські війська. Скільки часу машина простояла на тому місці – невідомо.

За словами українських спецпризначенців, на яких посилається видання, автомобіль мав би зупинити будь-яке українське просування греблею, а також посилити запланований вибух у машинному відділенні ГЕС та знищити верхню частину греблі. Водночас вони наголосили, що одного замінованого авто не вистачило б, щоб зруйнувати всю греблю.

Нагадаємо, російські війська вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Станція відновленню не підлягає. Станом на 19 червня на Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими 22 населені пункти.

Водночас про те, що росіяни звозять на ГЕС вибухівку, українська розвідка повідомляла ще минулої осені.