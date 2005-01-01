На Київщині браконьєри застрелили вагітну лосицю

Улісі поблизу села Федорівка Вишгородського району на Київщині браконьєри застрелили самку лося.

Калюжу крові виявили єгері під час ранкового об’їзду території в четвер, 18 січня. Далі за струмочком крові вони виявили місце, де тварина впала. Там браконьєри нашвидкуруч здерли з тварини шкуру і розібрали тушу: нутрощі і хутро кинули на снігу, а м’ясо забрали, інформує ТСН.

Зухвалість браконьєрів охоронці лісу пояснили надією на сильний снігопад, котрий замете сліди злочину. Однак за слідами єгері вийшли не тільки на село, але й знайшли хату, куди в’їхав візок із дичиною. Однак господарі подвір’я, попри плями крові на снігу перед будинком, свою причетність до браконьєрства заперечують.

Нагадаємо, з 2018 року лосів внесли до червоної книги. Тепер за їх вбивство загрожує штраф у 176 тис. грн або тюремне ув’язнення. Однак їхнє м’ясо вважається делікатесом , і його подають в елітних ресторанах. Філе лося коштує 750 грн/кг. Відомо, що застрелена тварина важила під 400 кг, близько 200 – це свіжина, яку могли продати.

Крім того, за слідами видно, що лосиця ходила з маленьким лосеням, а ветеринари встановили, що вона ще й вагітна – носила два ембріони. Вполювати лося нескладно, бо тварина довірлива та зазвичай дуже близько підпускає людину.