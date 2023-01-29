Дим від генератора потрапив до будинку з гаража

У Київській області троє людей загинули від отруєння чадним газом, який попередньо потрапив до будинку через неправильно встановлений генератор. Про це повідомив у Telegram начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«У приватному будинку у Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку», – повідомив він.

Попередньо трагедія трапилась через встановлення генератора у гаражі, що примикає до будинку й має погану вентиляцію.

Працівники Броварського управління поліції Київської області встановлюють обставини інциденту.