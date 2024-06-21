Водій автомобіля не постраждав

У п’ятницю, 21 червня, у Бучі Київської області чоловік підірвав гранату через відмову водія відвезти його до кордону. Внаслідок вибуху підривник загинув. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Київської області.

Повідомлення про вибух у автомобілі до поліції надійшло близько 10:50 від місцевої мешканки. На місце події прибули слідчі. Попередньо правоохоронці встановили, що до 59-річного водія автомобіля КІА у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

«Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня, у центрі Броварів, що на Київщині, чоловік кинув гранату у поліцейського. Внаслідок вибуху зловмисник та правоохоронець отримали поранення. Правоохоронці встановили, що чоловік, який кинув гранату у поліцейського, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та зберігання наркотиків, а на момент вчинення злочину перебував в розшуку.