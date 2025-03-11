Військовому загрожує до 15 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили посадовця військової частини на Київщині, який разом з іншими військовослужбовцями розкрадав пальне. Про це у вівторок, 11 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, начальник служби логістики та його спільники у шляхових листах вказували завищені витрати пального, внаслідок чого утворювались залишки. Невикористане пальне військові зберігали у гаражі поруч з частиною, а при нагоді – продавали.

Встановлено, що таким чином з вересня 2024 року по березень 2025 року з військової частини вкрали 3 тис. літрів дизпалива та 2 тис. літрів бензину. Це завдало державі збитків на щонайменше 300 тис. грн.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні та на робочому місці начальника служби логістики. Під час слідчих дій у нього вилучили документи, техніку, а також готівку – 63,3 тис. доларів та 5,3 тис. євро. Наразі йому оголосили підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Військовому посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Слідчі встановлюють всіх причетних до незаконної схеми.

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року ДБР повідомило про викриття трьох офіцерів на крадіжці пального з частини. Щомісяця військові перепродавали щонайменше 10 тонн крадених паливо-мастильних матеріалів.