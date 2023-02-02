Дівчинку та ще 18 виховників дитбудинку вилучили й госпіталізували

Слідчі повідомили про підозру виховательці дитячого будинку на Київщині, яку звинувачують у катуванні 9-річної дівчинки. Вихователька била дівчинку лозиною, після чого на її тілі з’явились січені рани.

Про інцидент 1 лютого повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов. За його словами, на тілі дівчинки виявили січені рани.

«Найгірше те, що такі огидні методи "виховання" у цьому закладі за попередніми даними застосовувались вже не вперше. Всі 19 дітей даного дитячого будинку вилучені і перебувають у лікарні для проведення обстеження, а також з’ясування всіх обставин події», – повідомив Андрій Нєбитов.

За даними слідства, 51-річна киянка виконувала обов’язки виховательки у дитячому будинку. Між нею та двома дітьми періодично виникали конфлікти через встановлені нею правила перебування в дитбудинку.

Слідство встановило, що вихователька покликала 11-річну дівчинку в одну з кімнат будинку, де била її доленою по різних частинах тіла. Щоб залякати інших дітей, вона побила також різкою 9-річну вихованку будинку.

Слідчі повідомили киянці про підозру за ч. 1, 2 ст. 127 ККУ. Зараз вона перебуває в СІЗО й невдовзі суд обере їй запобіжний захід. За вчинене виховательці загрожує до 6 років ув’язнення.