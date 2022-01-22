Вчителька ображала учня і довела його до сліз

У школі села Верхнє Водяне Рахівського району вчителька математики била та ображала учня, який біля дошки не міг розв'язати приклад. Педагогиня у присутності всього класу кричала на школяра, називала його образливими словами та вдарила кілька разів по голові.

Відео інциденту у п'ятницю, 21 січня, в одній із популярних рахівських груп у Facebook оприлюднив Йосип Бережанський. На відео видно, що у класі біля дошки стоїть школяр, який намагається розв'язати математичний приклад. Вчителька кричить на хлопця, б'є його по голові, називає «лайдак нещасний», вживає багато образливих слів, каже учневі «зараз ти здохнеш». Хлопець починає плакати перед усім класом, вчителька змушує його просити інших дітей сказати, скільки буде 8х8.

Після розповсюдження відео у соцмережі, поліція почала перевірку цього інциденту. Про проведення перевірки повідомила прес-служба поліції Закарпаття у суботу, 22 січня.

«Поліція Рахівщини в мережі інтернет виявила відео, де вчителька школи у селі Верхнє Водяне кричить на свого учня під час уроку. Правоохоронці зареєстрували цю подію, група швидкого реагування виїхала на місце події для з’ясування всіх обставин справи», – зазначають у прес-службі поліції.

Також правоохоронці закликали повідомляти про подібні випадки поліції для максимально швидкої реакції на такі події та можливості притягнення винуватців до відповідальності. За такі дії передбачена відповідальність за ст. 173-4 КУпАП, тобто булінг (цькування) учасника освітнього процесу.