Хустський районний суд оштрафував на 850 грн вчительку Копашнівської школи за систематичний булінг учениці 1-А класу. Вчителька на судове засідання не прийшла, однак свою вину у булінгу школярки визнала. У чому саме проявлялося цькування дівчинки невідомо, проте у постанові суду зазначається, що вчителька неодноразово використовувала образливі слова на адресу першокласниці у присутності інших учнів.

Як зазначається у постанові Хустського районного суду, вчителька початкових класів Копашнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Тетяна Б. із жовтня 2021 року систематично вчиняла психологічний булінг відносно учениці 1-А класу. Відомо, що у листопаді 2021 року вчителька у черговий раз цькувала дівчинку у присутності інших школярів, використовуючи образливі слова.

На судове засідання обвинувачена вчителька не прийшла, однак подала до суду заяву про визнання вини та розгляд справи без її присутності. Суд врахував пояснення вчительки, протоколи поліцейських та відеозапис булінгу дівчинки у школі, зазначивши, що в діях Тетяни Б. наявні ознаки булінгу учасника освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілої.

Суддя Хустського районного суду Оксана Волощук визнала вчительку винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 173-4 ч.1 КУпАП (булінг, цькування учасника освітнього процесу) та зобовязала сплатити штраф у сумі 850 грн. Також обвинувачена має відшкодувати 454 грн. судового збору. Зазначається, що вчителька може оскаржити постанову суду протягом десяти днів.