Ратнівський райсуд оштрафував батька десятикласника за булінг однокласниці. Юнак регулярно принижував та цькував дівчину, підтверджені декілька таких епізодів, які сталось у період з січня по жовтень 2021 року. Зрештою, матір десятикласниці написала заяву в поліцію. Суд притягнув до відповідальності батька десятикласника та призначив йому 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Ратнівського районного суду від 10 грудня, учень 10-А класу НВК «ЗОШ 1-3 ступеня» села Жиричі регулярно цькував свою однокласницю. У адмінпротоколі зазначається, що психологічний тиск, кепкування та приниження хлопець вчиняв з січня по жовтень 2021 року.

У матеріалах справи наведено декілька епізодів, які свідчать про булінг. У січні юнак написав дівчині образи та лайку в Instagram. У вересні юнак ображав дівчину, розкидав зібране нею сміття по класі, аби вона прибирала знову. У жовтні він закрив двері класу та не пускав ученицю в приміщення. Зрештою, матір потерпілої десятикласниці написала заяву в поліцію.

В суді батько неповнолітнього повністю визнав провину. Суддя Василь Лях визнав батька юнака винним у порушенні ч.3 ст. 173-4 КУпАП (цькування учасника освітнього процесу) та призначив йому 850 грн штрафу. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.