25-річний чоловік зізнався у скоєному

На Київщині поліцейські встановили зловмисника, який заради розваги застрелив лелеку. Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

Подія сталась на вулиці Донбасівській у місті Васильків. До відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що біля його будинку застрелили птаха.

Менш ніж за добу дільничні офіцери встановили зловмисника: ним виявився 25-річний молодик. Чоловік надав правдиві покази та зізнався у скоєному.

відео Нацполіції

Пневматичну рушницю правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

До слова, раніше 25-річну мешканку Запорізької області, яка вбивала тварин та знімала це на відео, а потім розповсюджувала в соцмережах, ув’язнили на п’ять років та шість місяців.