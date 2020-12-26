Бродівська поліція почала розслідування жорстокого побиття собаки місцевими підлітками. Справу відкрили після поширеного у соцмережах відео, на якому зафіксовані знущання над твариною. Наразі правоохоронці шукають людей, яким відомі час, місце та імена причетних до цього підлітків, і закликають самих підлітків прийти до поліції.

На поширених 26 грудня відео помітно, як в темну пору доби двоє підлітків знущаються зі собаки. Тварину запхали до мішка, підчепили до дерева (або чогось схожого – через темну пору зображення на відео нечітке) і почали бити палицею. На записі чути два голоси – чоловічий і жіночий, при цьому дівчина сміється і підбурює хлопця бити більше. Помітно, що відео завантажене із Instagram, на ньому затегані (згадані) два користувачі соцмережі, ймовірно, учасники побиття. За неперевіреною інформацією, собака після цього помер.

«Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлось про те, що нібито у місті Броди невідомі особи знущались над собакою – вони кинули тварину в мішок і побили її, внаслідок чого вона загинула. Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини, зокрема день, час та місце, де сталась подія, а також осіб, причетних до вчинення правопорушення, просимо зголоситись на оперативну лінію 102 або у Бродівське відділення поліції», – повідомили правоохоронці.

Додамо, що за жорстоке поводження із твариною, яке вчинене умисно або призвело до її смерті, загрожує кримінальною відповідальністю. Мінімальне покарання – штраф у 1700 гривень, максимальне – обмеження волі до трьох років.