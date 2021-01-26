Володимира Байдича можуть притягнути до адміністративної відповідальності

Поліція Хмельницької області закрила кримінальне провадження стосовно екс-директора Державного обласного архіву Володимира Байдича, який знущався над своїм псом. Його підозрювали у жорстокому поводженні з тваринами, але у підсумку не виявили злочину. Про це повідомив заступник керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Сергій Комонюк, якого 25 січня процитувало «Суспільне».

Прокурор розповів, що згідно із експертизою, яка проводилася у Харкові, нанесені собаці тілесні ушкодження відносяться до середнього ступеня важкості з тривалим розладом здоров’я. Але, від нанесених травм у собаки ознак ускладнення здоров’я не виявили, при цьому ознаки каліцтва відсутні.

На підставі цього рішення слідчі Красилівського відділу поліції, що на Хмельниччині, закрили справу за ч.3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами), максимальна санкція якої передбачала ув’язнення до восьми років. Утім, Володимира Байдича все ж можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Зі слів Сергія Комонюка, відповідні матеріали направлені начальнику Красилівського відділу поліції.

Речниця поліції Хмельниччини Інна Глега у коментарі «Суспільному» розповіла, що собака, над яким знущався Байдич, досі проживає в кінологічному центрі поліції області.

Наприкінці листопада 2019 року зоозахисники оприлюднили відео у соцмережі, як зупинили автівку, до якої був прив’язаний собака із закривавленими лапами

Водія та його легкову машину впізнали користувачі. Ним виявився Володимир Байдич, директор Державного архіву в Хмельницькій області. Його звільнили з посади у лютому.