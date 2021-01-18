Олексій Святогор розкидує отруту для безпритульних собак

Київський суд виправдав відомого вбивцю безпритульних тварин Олексія Святогора. Про це 18 січня повідомила організація UAnimals, яка бореться за права тварин.

Святогора підозрювали у створенні продукції, що пропагує культ насилля і жорстокості – догхантер розповсюджував у соцмережах відео, на яких він закликав до отруєння безпритульних собак.

Він не приховував і неодноразово підтверджував отруєння собак, збирав послідовників серед мисливців, закликав на телеефірах та в соцмережах підтримувати його діяльність.

Прокуратура вимагала для обвинуваченого 5 років позбавлення волі.

На думку суду, заяви Святогора «є його суб’єктивною думкою і не можуть вважатись пропагандою жорстокого ставлення до тварин».

Олексія Святогора затримали ще 8 червня 2018 року. Він відомий як жорстокий убивця бродячих тварин. За оцінками зоозахисників, на його рахунку від 500 до 3000 убивств тварин.

Проте догхантера затримали не за розправу над тваринами, а за поширення інформації про свою діяльність.

З тих пір розгляд справи постійно затягувався, а судові засідання скасовувались з різних причин.