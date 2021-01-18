Суд виправдав київського догхантера Олексія Святогора
На думку суду, заяви Святогора «не можуть вважатись пропагандою жорстокого ставлення до тварин»
Київський суд виправдав відомого вбивцю безпритульних тварин Олексія Святогора. Про це 18 січня повідомила організація UAnimals, яка бореться за права тварин.
Святогора підозрювали у створенні продукції, що пропагує культ насилля і жорстокості – догхантер розповсюджував у соцмережах відео, на яких він закликав до отруєння безпритульних собак.
Він не приховував і неодноразово підтверджував отруєння собак, збирав послідовників серед мисливців, закликав на телеефірах та в соцмережах підтримувати його діяльність.
Прокуратура вимагала для обвинуваченого 5 років позбавлення волі.
На думку суду, заяви Святогора «є його суб’єктивною думкою і не можуть вважатись пропагандою жорстокого ставлення до тварин».
Олексія Святогора затримали ще 8 червня 2018 року. Він відомий як жорстокий убивця бродячих тварин. За оцінками зоозахисників, на його рахунку від 500 до 3000 убивств тварин.
Проте догхантера затримали не за розправу над тваринами, а за поширення інформації про свою діяльність.
З тих пір розгляд справи постійно затягувався, а судові засідання скасовувались з різних причин.