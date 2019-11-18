Директор Хмельницького держархіву 1,5 км тягнув дорогою прив’язаного до авто собаку

Володимир Байдич виправдовував свій вчинок тим, що пес начебто покусав його матір

У неділю, 17 листопада, поблизу села Кузьмин в Красилівському районі Хмельницької області чиновник волік по дорозі прив’язаного до автомобіля собаку. Допис про знущання над твариною з'явився в спільноті захисників тварин Хмельниччини у Facebook.

Уже після опублікування світлини та відео, краяни впізнали у чоловікові директора Хмельницького обласного архіву і колишнього віце-мера обласного центру Володимира Байдича.

Як повідомляє місцевий сайт vsim.ua, солдат-спецпризначенець, який проїжджав повз, побачив, що одна з автівок тягнула за собою на ланцюгові собаку. Пес був повністю закривавлений. Сам же водій автомобіля, до якого була прив’язана тварина пояснив, що пес вкусив його маму, тому він вирішив розправитися з ним таким чином.

фото Олени Голубничої, Організації захисту тварин «Врятуй життя»

За словами очевидців криваві сліди спостерігалися впродовж 1,5 кілометра.

Як розповіла керівниця ГО «Врятуй життя» Олена Голубнича, собаку доставили у Красилів. Наразі вирішується питання про те, щоб перевезти її в Хмельницький.

відео «ВСІМ Новини Хмельницького»

В поліції Красилова повідомили, що за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 кримінального кодексу України. «Жорстоке поводження з тваринами». Чоловіку, який так розправився із твариною, загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Поспілкуватися з самим Байдичем журналістам не вдалося.

Натомість, 19 листопада на 9:30 зоозахисники просять приєднатися усіх небайдужих в написанні колективної заяви в поліцію на директора архіву Володимира Байдича.

До слова, в Україні жорстоке поводження із тваринами включене зокрема до Кримінального кодексу. Крім того, у серпні 2017 року набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження гуманного ставлення до тварин)». Відповідно до прийнятого закону, жорстоке поводження визначається як «знущання над тваринами, в тому числі бездомними, що спричинило муки, що завдало їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або призвело до загибелі». За знущання над тваринами можливий штраф від 5100 грн до 8500 грн або адмінарешт до 15 діб.

Якщо тварина загинула внаслідок жорстокого поводження і поліція кваліфікує дії за статтею Кримінального кодексу, винуватцю загрожує навіть позбавлення волі від шести місяців до 3 років. Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю.