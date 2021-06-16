Участь у спецоперації із затримання зловмисників брали фахівці зі США та Південної Кореї

У Києві та Київській області працівники кіберполіції затримали групу хакерів, які криптували дані на серверах іноземних компаній і завдали їм шкоди на мінімум 500 млн доларів США. У міжнародній операції взяли участь правоохоронці США і Південної Кореї, повідомили у прес-службі кіберполіції.

Як розповіли у відомстві, до злочинної групи входило шестеро осіб. Атаки на сервери компаній вони проводили за допомогою шкідливого програмного забезпечення, а за дешифрування даних вимагали викуп у криптовалюті. У разі несплати вони погрожували оприлюднити конфіденційну інформацію.

За даними слідства, у 2019 році група вірусом-шифрувальником Clop атакувала чотири корейські компанії й заблокувала 810 внутрішніх серверів і компʼютерів. Також вони захоплювали компʼютери вірусом Сobalt Strike.

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У 2021 році хакери атакували Медичну школу університету Стенфорда, Університету Мериленду і Університету Каліфорнії. Вони зашифрували персональні дані співробітників і фінансові звіти, вразивши вірусами всі системи.

Правоохоронці провели 21 обшук в будинках хакерів і в їх автомобілях. До обшуків залучили спецпідрозділ поліції. Під час обшуків вилучили компʼютерну техніку, автомобілі та близько 5 млн грн готівкою. Все майно членів хакерської групи заарештували, повідомили в Офісі генпрокурора.

В Україні проти хакерів відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 КК (несанкціоноване втручання у роботу компʼютерів) і ч. 2 ст. 209 КК (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом). Їм загрожує до 8 років увʼязнення.