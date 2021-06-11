У Electronic Arts зазначили, що витоку персональних даних гравців в результаті злому не відбулося

Компанія Electronic Arts, що є одним з найбільших світових видавців відеоігор, зазнала хакерської атаки. Цю інформацію телеканалу CNN підтвердили в прес-службі компанії.

За даними компанії, хакери зламали комп'ютерну систему і вкрали 780 гігабайт даних, в тому числі вихідний код, який використовується в таких популярних іграх, як FIFA, Madden NFL і Battlefield.

У Electronic Arts відзначили, що витоку персональних даних гравців в результаті злому не відбулося. Також зловмисники не висували вимог викупу за вкрадену інформацію, додали в компанії.

«У нас немає підстав вважати, що існує будь-який ризик конфіденційності гравців. Після інциденту ми вже внесли поліпшення в систему безпеки і не очікуємо, що цей випадок позначиться на наших іграх або бізнесі. Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами в рамках поточного кримінального розслідування», – заявили в Electronic Arts.

Водночас на 6 червня хакерському формі кіберзлочинці заявили, що пропонують придбати «повну можливість використання всіх сервісів EA». Вони також заявили, що вкрали інструменти розробки програмного забезпечення для FIFA 21 і код сервера для підбора гравців у FIFA 22.

Нагадаємо, що це не перша масштабна кібератака, яка відбулася цього року. У травні повідомлялося про двох великих хакерських атаках – на американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline і найбільшого у світі виробника м'яса JBS. В обох випадках зловмисники, які блокували доступ до комп'ютерних систем компанії, вимагали та отримали великий викуп. У причетності до обох інцидентів запідозрили хакерів з Росії.