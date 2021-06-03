Федеральне бюро розслідувань США дійшло висновку, що до атаки на американську компанію JBS SA причетне російське хакерське угруповання REvil, яке також відоме як Sodinokibi. Про це йдеться в повідомленні Bloomberg.

«За інформацією ФБР, відповідальність за кібератаку на JBS SA покладається на хакерське угруповання REvil, пов'язане з Росією»,- зазначається в повідомленні.

Це угруповання, відоме також як Sodinokibi, активно застосовувало програми вірусів-вимагачів з моменту своєї появи у 2019 році. Вони реалізовували модель RaaS (Ransomware-as-a-Service), тобто «Вимагач-як-послуга», коли розробники програмного забезпечення розробляють та підтримують роботу вірусів-вимагателів, а використовують їх безпосередньо клієнти та партнери угруповання.

Повідомляється також, що група REvil вклала 1 млн доларів у біткоїнах для гарантій у реалізації своєї схеми.

Президент США Джо Байден заявив, що розглядає можливі заходи після того, як Білий дім пов'язав Росію з кібератакою проти світового м'ясопереробного гіганта JBS.

JBS - найбільша в світі м'ясопереробна компанія. Вона контролює близько 20% забійних потужностей для великої рогатої худоби та свиней США.1 червня північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії довелося скасувати зміни на канадському заводі та на деяких підприємствах у США, а в Австралії довелося повністю зупинити роботу.