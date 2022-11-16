В момент ракетної атаки 69-річна жителька Фастівського району перебувала на цвинтарі

Внаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки російських воєнних злочинців на Київську область загинула 69-річна жінка, яка в цей момент перебувала на кладовищі, повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети», – повідомив він у середу, 16 листопада.

За його словами, жінка була жителькою села Плесецьке Фастівського району. Однак чи розташоване кладовище в тому ж селі – Нєбитов не уточнив.

Голова поліції Київщини висловив співчуття родині загиблої й наголосив, що під час повітряних тривог потрібно перебувати в укритті.

Нагадаємо, за 15 листопада російські загарбники випустили по території Україні 96 ракет різних типів. Вони були спрямовані здебільшого на об’єкти енергетичної інфраструктури. 75 ракет збили сили протиповітряної оборони. Також було відомо про одного загиблого внаслідок падіння уламків російської ракети на житловий будинок.

Ця ракетна атака на енергетичні об’єкти стала наймасштабнішою за час війни.