Делегація МОН провела двосторонні зустрічі із міжнародними фінансовими інституціями

Під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026), яка відбулася 25–26 червня у польському Гданську, для розвитку української освіти та науки вдалося залучити майже 295 млн доларів. Кошти міжнародної підтримки спрямують на відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення роботи шкіл, підтримку учнів і розвиток науки. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, найбільшим результатом конференції стало рішення Світового банку виділити додаткові 286 млн доларів у межах програми LEARN. Фінансування допоможе відновити доступ дітей до якісної освіти.

Окрему увагу приділили енергонезалежності шкіл. Міністерство освіти і науки України та Банк розвитку Ради Європи (CEB) домовилися про співпрацю, яка дозволить більшій кількості закладів освіти забезпечувати безперервне очне навчання навіть під час перебоїв з електропостачанням.

Підтримку отримають і прифронтові громади. Завдяки угоді зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН на майже 350 млн грн учні 1–4 класів у прифронтових громадах восьми областей і надалі безоплатно отримуватимуть гаряче харчування протягом усього 2026/2027 навчального року.

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Для розвитку української науки ЮНЕСКО спільно з урядом Фландрії запускають нову дворічну ініціативу вартістю близько 600 тис. доларів. Програма передбачає підтримку українських науковців, розвиток міжнародної співпраці, доступ до сучасного лабораторного обладнання, забезпечення безперервності досліджень та зміцнення наукової інфраструктури.

Також під час конференції підписали Гданську декларацію Міжнародної коаліції з підтримки науки, досліджень та інновацій в Україні, яка підтверджує довгострокову міжнародну підтримку української науки.

Крім того, в Українському павільйоні міжнародним партнерам презентували VR-екскурсію підземною школою. Такий проєкт демонструє, як безпечні освітні простори допомагають повертати дітей до очного навчання навіть в умовах війни та сприяють залученню нових інвестицій у розвиток освітньої інфраструктури.