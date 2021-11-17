Головна ідея ролика про Львів, що це динамічне місто, легке на підйом

Львів разом з трьома іншими містами Європи змагається у фіналі конкурсу «Молодіжна столиця Європи 2024». У середу, 17 листопада, представники міської влади та молоді Львова презентували у Брюсселі ролик про місто Lviv: easy to move.

«Головна ідея презентації нашого міста на загальноєвропейському конкурсі звучить так: «Львів – легкий на підйом, динамічний та справді відкритий до входження у будь-яку спільноту. Тут ти можеш знайти те, що близько тобі та легко влитись у будь-який «двіж», – розповіли у прес-службі ЛМР.

З чотирьох претендентів на молодіжну столицю Європи 2024 переможця оберуть 18 листопада. Зі Львовом конкурує Гент (Бельгія), Кишинів (Молдвова) та Веспрем (Угорщина).

«Львів – перше українське місто, яке вийшло у фінал таких змагань, подолавши кілька етапів відбору. Обиратиме переможця журі. Серед них – представники Європейської комісії, Європарламенту, Ради Європи, Європейський молодіжний форум і ще багато поважних установ», – повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який представляє місто у Брюсселі.

Зазначимо, що цього року молодіжною столицею Європи є Клайпеда (Литва), у 2022 її замінить Тірана (Албанія), у 2023 – Люблін (Польща). Заявку на конкурс «Молодіжна столиця Європи 2024» від Львова подали представники мережі молодіжних просторів ТВОРИ! Мотивація львівської молоді базується на розвитку волонтерства, громадських організацій, hard & soft skills, нетворкінгу, рівності прав усіх містян. У її планах з 2022 до 2024 року – впровадити 125 проектів, з них 9 флагманських, створити п'ять молодіжних центрів.