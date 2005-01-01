На кордоні з Польщею прикордонники виявили п'ять автомобілів з контрабандними сигаретами

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 10:324810

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Протягом доби, 21 січня, на українсько-польському кордоні військовослужбовці Львівського прикордоного загону викрили п’ять автомобілів з контрабандними сигаретами, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Так, у пункті пропуску «Устилуг» на Волині під час поглибленого огляду мікроавтобусів Mercedes, Fiat, Opel та легкового автомобіля Peugeot прикордонники із залученням службових собак виявили понад 690 пачок контрабандних сигарет. Громадяни України намагались приховати сигарети під сидінням, капотами та в переобладнаному паливному баку транспортних засобів.

Крім того, в пункті пропуску «Грушів» на Львівщині під час прикордонного контролю у задніх колесах легкового автомобіля Opel правоохоронці знайшли ще 100 пачок сигарет.

Усі виявлені контрабандні сигарети та мікроавтобус Opel 2001 року випуску прикордонники вилучили.

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