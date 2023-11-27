Вартість незадекларованого товару ще встановлюють правоохоронці

На кордоні з Польщею затримали 53-річну мешканку Вінницької області. Вона перевозила 84 одиниці нової техніки через пункт пропуску «Краківець-Корчова» без декларування та оподаткування. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської митниці.

У неділю, 26 листопада, транспортний засіб марки Mercedes-Benz прибув до кордону. Водійка для проходження митного контролю обрала смугу руху «зелений коридор». Так зазначила про відсутність товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Проте під час митного огляду транспорту там виявили планшети Apple, фотокамера Sony, портативну акустику JBL, бездротові контролери для Sony PlayStation 5, навушники, геймпади тощо. Вартість товару ще встановлюють правоохоронці.

На порушницю склали адмінпротокол за недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України. Вона має сплатити штраф у розмірі 30% вартості цих товарів.