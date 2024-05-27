Серед стародруків - художня і документальна література

На кордоні з Румунією буковинські прикордонники вилучили стародруки угорською мовою. Книгам щонайменше по 100-150 років. Серед стародруків – художня і документальна література. Наразі видання конфісковані.

Раритетні книги з України намагався вивезти буковинець. Як повідомили в понеділок, 27 травня, в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, чоловіка зупинили в пункті пропуску «Красноїльськ». Буковинець прямував власним мікроавтобусом до Румунії і запевнив, що не має серед своїх речей товарів, які треба декларувати. Однак під час обшуку прикордонники виявили велику валізу. Всередині були 30 книг угорською мовою.

Загалом вилучили 30 книг

Колекція книжок надрукована в період з 1868 по 1927 роки. Це видання художніх творів та документальної літератури. Серед книг є відомий твір Олександра Дюма «Три мушкетери» 1927 року, виданий в Будапешті. Також угорсько-німецькі словники в двох томах.

«Три мушкетери» угорською мовою і видані в 1927 році

Всі книги вилучили та ️направили на експертизу, щоб встановити культурну чи історичну цінність. Якщо експерти підтвердять раритетність книг, то на чоловіка, який хотів їх вивезти без дозволів за кордон, чекає штраф в розмірі вартості стародруків та конфіскація книг.