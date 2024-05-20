Митники конфіскували 239 медалей та орденських знаків

Чернівецькі митники запобігли вивезенню за кордон понад 200 радянських медалей. Водій службового автобуса планував вивезти медалі в Туреччину, однак зробив це без дозвільних документів. Митники конфіскували 239 медалей та орденських знаків, а також свідоцтва до них.

Незаконне перевезення антикваріату зафіксували на митному пості «Вадул – Сірет» 18 травня. В зону митниці приїхав автобус, який слідував з України до Туреччини, в службових справах. Водій транспорту власноручно заповнив митну декларацію, в якій вказав про наявність у нього товару: текстильні вироби 30 кг, валютні цінності та коробка з спецодягом. Також з собою він перевози дві собаки. Всі ці речі перевірили митники.

«Однак, під час додаткового огляду автобуса та особистих речей працівники митниці виявили не заявлені та не вказані в митній декларації предмети: орденський знак, ювілейні медалі, орденська книжка, посвідчення, свідоцтва до медалей загальною кількістю 239 штук», – повідомили в Чернівецькій митниці в понеділок, 20 травня.

Водій автобуса жодних дозвільних документів на вивезення медалей не надав. Також чоловік не зміг пояснити, навіщо він вивозить радянські медалі за кордон.

За фактом вивезення цінностей працівники митниці склали протокол відповідно до ч. 3. ст. 471 Митного кодексу України. На Чернівецькій митниці також конфіскували медалі та ордени СРСР для того, що спеціаліст оцінив вартість вилученого товару. Водію, який намагався незаконно вивезти ці предмети, загрожує штраф розміром вартості конфіскованих медалей.