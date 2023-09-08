Кубинська влада арештувала 17 людей, пов'язаних із мережею торговців людьми, які вербували чоловіків воювати в російській армії проти України. Про це у пятницю, 8 вересня, пише Reuters.

Серед тих, кого взяли під варту, є організатор мережі. Лідер угруповання покладався на двох людей, які проживали на острові, щоб вербувати кубинців для участі в боях.

«Внаслідок розслідування на цей час заарештовано 17 осіб, зокрема організатор цієї діяльності», – цитує агентство заяву полковника МВС Сезара Родрігеса.

Імен заарештованих Родрігес не назвав, але наголосив, що лідер угруповання покладався на двох осіб, які проживають на острові. Вони допомагали йому вербувати кубинців для участі у бойових діях з боку Росії.

Прокурор Хосе Луїс Реєс заявив, що затриманим може загрожувати увʼязнення (до 30 років чи довічне) або смертна кара. Вироки залежатимуть від тяжкості та типу злочинів. Так їм можуть інкримінувати торгівлю людьми, участь у бойових діях як найманців або ворожі дії проти іноземної держави.

Reuters відзначає, що Росія, що має міцні політичні звʼязки з комуністичною Кубою, вже давно стала важливим пунктом призначення для кубинських мігрантів, які шукають порятунку від економічної стагнації на батьківщині.

Минулого року російський президент Владімір Путін підписав указ, що дозволяє іноземцям, які вступають на службу в російську армію, отримувати громадянство за прискореною процедурою.

Водночас Куба заявляє, що не бере участі у війні в Україні, і що вона засуджує використання своїх громадян як найманців.

Раніше цього тижня влада Куби заявила про викриття мережі торгівлі людьми, учасники якої вербували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні. За даними МЗС Куби, ця мережа діяла із Росії. Схема із залучення до російських збройних сил поширювалася як кубинців, які живуть у Росії, так і тих, хто живе на Кубі. Пізніше українські хакери зібрали докази участі найманців з Куби у війні проти України.