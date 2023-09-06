Кубинець Алієскі Аначе вʼїхав він в РФ 18 липня 2023 року і одразу зробив фото паспорта куратору

Українським хакерам з команди «Кібер Спротив» вдалось отримати унікальні докази вербування, підготовки та переміщення в Росію для участі у бойових діях проти України підрозділів кубинських найманців у складі 199 осіб. Про це пише міжнародна розвідувальна спільнота «Inform Napalm».

Як повідомляється, кіберфахівцям вдалося отримати доступ до пошти майора армії РФ Антона Пєрєвозчікова, який є начальником пункту відбору на військову службу за контрактом в російській Тулі. Завдяки вмісту поштової скриньки кіберфахівці перехопили дані іноземних громадян, найманців та терористів, які виявили бажання укласти контракти з Міноборони РФ. Це дві повноцінні роти.

Проаналізувавши дамп поштової скриньки російського майора, вдалося встановити імена, прізвища, дати народження та паспортні дані 199 кубинських найманців. Усі вони – громадяни Куби за виключенням одного чоловіка, який є громадянином Колумбії.

Найстаршому з цієї партії кубинців має виповнитись 69 років, а наймолодшому – 18 років. Встановлені особи потрапили в Росію протягом липня-серпня різними групами від 10 до 30 осіб. Прибували вони в аеропорт Шереметьєво. Причиною візиту до РФ усі вони вказували туризм. Кінцева зупинка – Тула, де на найманців чекав цілий пакет документів. Всі вони завчасно підготовлені іспанською мовою: і анкета, і зразки рапортів на виплату грошей, опитувальники, контракт з додатком. Оформлював кубинців і вручав їм контракт майор Пєрєвозчіков.

Згідно з документами, кубинцям гарантується повний соціальний пакет, який надається і росіянам-контрактникам. Зокрема, крім виплат родині у випадку смерті чи поранення, найманець може розраховувати на: одноразову виплату у розмірі 195 тис. рублів при підписанні контракту на строк від одного року і більше, а також щомісячні виплати від 204 тис. за участь у війні.

«Фактично, російська держава пропонує кубинському найманцю від 2 тис. доларів на місяць. Заробити такі гроші на Кубі просто неможливо. Ми отримали беззаперечні докази участі кубинських найманців у війні проти України на боці РФ. Ми маємо обґрунтовані сумніви в тому, що ці найманці опинилися там без відома влади Куби суто випадково за програмою «work and travel». Очевидно, що це потік, і він збільшується», – додають в InformNapalm.

Як вдалося встановити розслідувачам, середньостатистичний кубинець, який їде воювати має низький соціальний статус і має багатодітну родину. Кубинське законодавство забороняє найманство. Водночас своїм коштом дістатися до Росії чи Білорусі звичайний кубинець не може – йому довелося б працювати кілька років, щоб заробити на проїзд. Щоб опинитися там, кубинцю потрібне або фінансування з боку кубинських властей, або «підйомні» від Росії.

Аналіз дописів кубинців в соцмережах засвідчують, що це не єдина партія кубинців, які прибули в Росію для участі у війні.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство закордонних справ Куби оприлюднило заяву, в якій заявило, що МВС Куби виявило мережу торгівлі людьми, яка діє з Росії, щоб завербувати кубинських громадян, що проживають у РФ і навіть деяких, що проживають на Кубі, до своїх Збройних сил для війни проти України. За словами кубинської влади, спроби такого роду були нейтралізовані, а стосовно осіб, причетних до такої діяльності, було порушено кримінальні справи.