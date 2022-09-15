На лавці в центральному парку Львова знайшли тіло чоловіка
При собі у чоловіка не було документів, однак на вигляд йому приблизно 35 років
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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У четвер вранці, 15 вересня, на лавці у парку Івана Франка перехожі знайшли тіло мертвого чоловіка. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі поліції, однак не розголошують причини смерті.
Близько 10:00 ранку до поліції надійшов виклик, про те, що у парку перехожі виявили труп молодого чоловіка. За даними поліції, тіло чоловіка було на лавці і на вигляд померлому приблизно 35 років. Точнішої інформації у поліції надати ще не можуть, бо у чоловіка не було при собі документів.
Також у поліції не розголошують причини смерті. На місці працює слідчо-оперативна група, відкрите кримінальне провадження.
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