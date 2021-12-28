Чоловіка знайшли в полі між двома селами Зборівського району

У полі між селами Футори та Калинівка на Тернопільщині виявили тіло 34-річного чоловіка. Труп помітили випадкові перехожі, які проїжджали сільською дорогою. За попередньою інформацією, чоловік помер від переохолодження.

За інформацією ДСНС, загиблого у полі знайшли мешканці села Футори, які на фірі проїздили польовою дорогою. На місце викликали поліцейських та бригаду швидкої допомоги, однак медики лише констатували смерть 34-річного чоловіка. «26 грудня в полі між селами Футори та Калинівка Зборівської територіальної громади виявлено без ознак життя жителя міста Зборів 1987 року народження», – повідомляє ДСНС Тернопільщини.

Наступного дня, 27 грудня, тіло загиблого доставили в Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи, фахівці якого встановили, що причиною смерті чоловіка стало загальне переохолодження організму.

У поліції факт загибелі чоловіка внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою нещасний випадок.