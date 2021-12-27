Увечері чоловіків доправили до медзакладів з оморожнням ніг

На Тернопільщині двоє чоловіків отримали важкі обмороження ніг. Потерпіли жителі Підгаєцької та Зборівської територіальних громад. Медики доправили чоловіків в районні лікарні. Наразі їх життю нічого не загрожує.

Чоловіків надвечір 26 грудня на вулицях знайшли випадкові перехожі. До 66-річного мешканця села Мозолівка Підгаєцької громади викликали швидку допомогу. Попередньо, фельдшер констатував обмороження однієї стопи. «26 грудня у Підгаєцьку міську лікарню було доправлено жителя села Мозолівка з діагнозом «Обмороження пальців правої стопи ІІ-ІІІ ступенів», – повідомляє ДСНС Тернопільщини.

Іншого потерпілого, 47-річного чоловіка, знайшли 26 грудня близько 19:00 на вулиці в селі Зборівського району. Медики швидкої діагностували в нього важке обмороження обох стоп та гомілок. «О 19:00 в Зборівську міську лікарню з діагнозом «Обмороження ІІ – ІІІ ст. обох стоп і нижньої частини гомілок» госпіталізовано 47-річного жителя села Ярославичі Зборівської територіальної громади», – додають в службі порятунку.